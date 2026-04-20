VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu bir final serisinden sonra oyuncularını ve ekibini tebrik etti. Guidetti, Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip olduğunu vurguladı ve CEV Şampiyonlar Ligi için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, çok zor bir final serisi oynadıklarını belirterek, elde ettikleri başarıdan dolayı oyuncularını ve ekibini kutladı.

İtalyan çalıştırıcı, sarı-siyahlı ekibin Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendiği ve seriyi 3-2 kazanarak şampiyon olduğu müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu belirten Guidetti, "Çok zor bir final serisi oldu. Oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Çok şanslı bir başantrenörüm çünkü mükemmel insanlara ve oyunculara sahibim. Her gün çok çalışıyoruz. Takımıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Seyirci mükemmeldi." ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine Giovanni Guidetti, "Yarı finalde Conegliano ile zor bir maç var. Biraz dinlendikten sonra o maça hazırlanacağız. Çok iyi takım ama VakıfBank da fena değil." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu

Savaş çanları yeniden çalıyor! ABD donanması İran gemisini vurdu
Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler

Tepkiler sonrası apar topar diziden çıkarıldı! Sahneleri bile sildiler
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi

Eski valinin en yakınındaki ismin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan 'COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan 'sıfır atık' konuşması

Erzurum’da Süper Lig coşkusu caddelere sığmadı

5 yıllık bekleyişin acısını halaylarla, türkülerle çıkardılar

Lyon'dan PSG'ye şampiyonluk yolunda çelme

Gözünü şampiyonluğa diken PSG'nin üstüne kabus gibi çöktüler
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak

Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre dağıtılacak