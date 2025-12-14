Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor Eker'i setlerde 25-19, 25-21, 25-21'lik skorlarla 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Mehmet Gül
VakıfBank: Dangubic, Ogbugu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)
Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Öykü Saruhan, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder)
Setler: 25-19, 25-21, 25-21
Süre: 83 dakika (26, 28, 29)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor