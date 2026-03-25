Kadınlar Kupa Voley'deki VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit finalinin ardından

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ın Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, sezonun ilk kupasını kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Boskovic, sahanın her iki tarafında da kaliteli bir voleybol olduğunu belirterek, "Eczacıbaşı harika bir takım ve bugün kazanmanın kolay olmayacağını biliyorduk. Takımın mücadele etme biçimiyle, bir takım olarak birlikte oynama şeklimizle gurur duyuyorum. Tabii ki bu sezonun ilk kupasını kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi mart sonu ve tüm nisan ayı boyunca play-off oynayacağız ve sonunda Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali var. Maç maç ilerlemek istiyoruz ve umarım bu yıl daha fazla kupa kazanırız." diye konuştu.

Ankara'da oynamaktan keyif aldığını aktaran maçın en skorer ismi Boskovic, şunları kaydetti:

"Bugün inanılmaz bir kalabalık ve atmosfer oluşturan herkese teşekkür etmek istiyorum. Sezon başında Süper Kupa oynamıştık, onda da aynıydı. Bu yüzden Ankara'daki izleyicilerden ne bekleyebileceğimizi biliyorduk. Burada oynamak her zaman bir zevk ve umarım seneye tekrar görüşürüz."

Sarı-siyahlı ekibin pasörü Cansu Özbay da takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Bizim için çok zorlu bir haftaydı. Milano'yla oynadık, daha sonra tekrar buraya gelip Eczacıbaşı gibi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Buraya bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Kesinlikle kolay bir maç değildi, Eczacıbaşı çok iyi oyunculara sahip bir takım. Onlar da bizim gibi Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı ama kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyum, umarım son olmaz." ifadelerini kullandı.