VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'ten yeni transfer Boskovic'e övgü Açıklaması

VakıfBank'ta kaptan Zehra Güneş, yeni transfer Tijana Boskovic'in sarı-siyahlı takıma çok yakışacağını söyledi.

Milli voleybolcu, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen medya gününde AA muhabirine Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası ve 8 Ekim Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Kupası maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa çok yaklaştıklarını aktaran Zehra Güneş, "Tekrardan tarihe geçtiğimiz çok güzel bir yazdı. Bu günleri yaşayan bir takımın içinde olan bir oyuncu olarak çok şanslıyım. Tekrardan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Şampiyonluğa çok yakın olduğumuz için çok üzüldük. Bu, 'Kazanmak için hiçbir şansımız yok' demek değil. Bu da çok büyük bir başarı, tabii ki de çok mutluyuz. Önümüzdeki yaz çok daha iyilerini yapıp, ülkemizi çok yerlerde temsil edeceğiz." diye konuştu.

VakıfBank'ta kaptan olarak geçirdiği ilk sezonu (2024-2025 sezonu) değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Geçen sene benim için unutulmaz bir sezondu. Kaptanlığımın ilk sezonunda böyle bir takımın kimyasını çok kısa sürede tutturabildiğimiz için çok mutluyum. Geçen sezon yeni gelen çok oyuncu vardı. Çok kısa bir sürede VakıfBank ruhunu, kültürünü onlara aşılayabildiğimiz için, hep beraber bir takım olduğumuz için, vazgeçmediğimiz için, çok inandığımız için güzel başarılar elde ettik. O şampiyonluk, bu yüzden benim en değerli kupalarımdan biri olacak. Hiç unutmayacağım bir seneydi."

Takımda her şeyin yolunda ve oyuncuların keyiflerinin yerinde olduğunun altını çizen Zehra, "Bu sene ise yeni bir heyecan, yeni bir takım. Kaptan olduğum için elimden gelenin fazlasını yapacağımdan emin olabilirsiniz. Bu senenin de geçen senelerden farklı olacağını ve bu kimyanın daha iyi devam edeceğini düşünüyorum. Antrenmanlara daha yeni başladık. Takımın kimyası çok güzel. Önümüzde bir maç var. Ona odaklıyız. Her gün ona çalışıyoruz. İlerleyen zamanlar bize bu sezon neler yaşayacağımızı gösterecek." şeklinde görüş belirtti.

"Boskovic kendi büyüklüğünü samimiyetinden dolayı hissettirmiyor"

Zehra Güneş, sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Tijana Boskovic hakkında özgü dolu ifadeler kullandı.

Boskovic'i "Tam bir takım oyuncusu" olarak nitelendiren Zehra, "Uzun yıllardır beraber oynadığımız bir isim ama hep karşılıklı oynayabildik. Şu ana kadar dünyanın en iyi pasör çaprazlarıyla oynadım. Sadece Boskovic ile oynayamamıştım. Denildiği kadar var. O kadar nazik, kibar, mütevazı ki kendi büyüklüğünü sana samimiyetinden dolayı hissettirmiyor. Böyle insanların herkeste yeri çok farklı oluyor. Herkes böyle anlatırken gelmeden önce nasıl bir insan olduğunu biliyordum. Tam anlamıyla insanların dediği gibi biri. Ne kadar iyi bir pasör çaprazı olduğunu konuşmamıza gerek yok. Elinden gelenin en iyisini yapıp, VakıfBank'a çok yakışacaktır." şeklinde konuştu.

"Kazanan taraf olmak istiyorum"

Zehra Güneş, 8 Ekim Çarşamba günü oynanacak 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'ndaki Fenerbahçe Medicana karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Zehra, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ankara'da, Ankara seyircisinin önünde oynamak yeni kurulan bir takım için çok büyük bir keyif olsa gerek. Duyduğuma göre şimdiden biletlerin hepsi satılmış. Çok güzel, keyifli bir maç olacak. Bireysel olarak da çok güçlü oyuncuları var. Fenerbahçe'de milli takımda da oynamış arkadaşlarım var. Kısa süre öncesine kadar birlikteydik. Birbirimizi tanıyoruz. O yüzden de sezon başı belirleyici bir maç değil ama sezona motive bir şekilde başlayabilmek için güzel bir maç. İyi olan kazansın istiyorum ama kazanan taraf olmak istiyorum."

"VakıfBank'ta kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum"

Sarı-siyahlı takımın 26 yaşındaki orta oyuncusu, VakıfBank'ın her zaman zirveyi hedeflediğini dile getirdi.

Elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zehra, "Biz her zaman kupaları, en yükseği hedefleyen bir takımız. Bu senenin, her sayı, her set, her maç bir adım öne geçtiğimiz, VakıfBank'ın kültürünü yaşattığımız ve bu mirası daha yukarı taşıdığımız bir yıl olmasını diliyorum." dedi.

Kulüp tarihinde kazanılan 6 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dair bir soruya Zehra, şu yanıtı verdi:

"VakıfBank her zaman zirveye oynayan ve kupaları hedefleyen bir takım. VakıfBank'ta olduğum için kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bana bu şansı vermeye devam ettiği sürece başkanımız, hocam ve kulüp çalışanları, elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım o günleri beraber yaşarız."

"Profesyonel sporculuk her zaman stabil gidemez"

Zehra Güneş, profesyonel sporculuğu kalp ritmine benzeterek, "Her zaman stabil gidemez. Hayat da böyledir. İnişlerimiz, çıkışlarımız mutlaka olacak." dedi.

Her sporcunun hayatında kırılma anlarının çok fazla olduğunu ifade eden orta oyuncu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Profesyonel sporculuğu kalp ritmi olarak betimleyebilirim. Her zaman stabil gidemez. Hayat da böyledir. İnişlerimiz, çıkışlarımız mutlaka olacak. Önemli olan bu anlarda kendine güvenini kaybetmemek ve her gün bu sahaya geldiğinde yüzde 100'ünü verebilmek. Bir kere, iki kere oluyor diyemem. Çünkü sakatlık en büyük problemlerimizden biri, bizi durduruyor. Durdurmayanları da oluyor ama her gün bir ağrıyla, acıyla sahada savaşmaya devam ediyoruz. Sadece bunun üstün gelebilme, atlatabilme gücümüzü gün geçtikçe daha da artırıyoruz. Bunu çok iyi yapabilenler zaten bu seviyede oynayabiliyor. Pes edersen, bu mental dayanaklılık, kendine güvenme ve cesaretinin kırılma noktası da olabiliyor. Bunlar başına geldiğinde, ne kadar geliştirebilirsen performansın sahada o kadar pozitif yönde oluyor. Dışarıdan izlediklerinde bizim burada ne yaşadığımızı anlayamıyorlar ama her sporcu arkadaşım için herkes yüzde 100'üyle geri dönebilmek için savaşıyor."