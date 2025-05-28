VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp Smaçör Katarina Dangubic'i Kadrosuna Katıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp Smaçör Katarina Dangubic'i Kadrosuna Katıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray Daikin'de forma giyen 25 yaşındaki Sırp smaçör Katarina Dangubic'i transfer etti. Tecrübeli oyuncu, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan bir geçmişe sahip.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 25 yaşındaki Sırp smaçör Katarina Dangubic'i transfer etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon çalışmalarına devam eden VakıfBank, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin'de forma giyen Dangubic'i kadrosuna kattı.

Sırbistan Milli Takımı ile birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan tecrübeli voleybolcu, Sırbistan'da başladığı kariyerinin yanı sıra Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesispor ve Galatasaray Daikin formalarını da giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
SGK zaman aşımı nedeniyle emekli maaşlarının kesilebileceği uyarısı yaptı

SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı

9 ilde dev operasyon! Banka hesaplarındaki para dudak uçuklattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Laçın Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den Azerbaycan'da tarihi açılış
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.