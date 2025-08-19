VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Lorenne Teixeira'yı Transfer Etti
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira'yı transfer etti. 29 yaşındaki voleybolcu, 2025-26 sezonunda VakıfBank'ta görev yapacak ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan kadroda yer aldı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira'yı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki voleybolcu, 2025-26 sezonunda VakıfBank'ta görev yapacak.
Ükesinin Sesi Volei Bauru takımında son olarak forma giyen Teixeira, 2024 Paris Olimpiyatları'nı üçüncü tamamlayan kadroda bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor