Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı evinde 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın setleri ise 23-25, 25-22, 26-24 ve 25-21 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazute, Sıla Çalışkan, Dangubic)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Cristina, Aslı Kalaç, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

Süre: 131 dakika (32, 30, 41, 28)

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

Rafa Silva'nın haftalar süren hasreti sona erdi