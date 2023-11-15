VakıfBank, Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-0 mağlup etti

SALON: Sportsko Poslovni Centar

JEDINSTVO STARA PAZOVA: Vajagic, Osmajic, Medved (L), Lakicevic, Punisic (L), Miljevic, Nedeljkovic, Pavlovic, Sucurovic, Cvetkovic, Miljevic

VAKIFBANK: Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Ogbogu, İdil Naz Başcan, Busa, Karutasu, Van Aalen, Bahar Akbay, Thompson

SETLER: 15-25, 17-25, 14-25

SÜRE: 72 dakika (25', 25', 22')

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Jedinstvo Stara Pazova'yı 15-25, 17-25 ve 14-25 setler sonucu 3-0 mağlup etti. İlk maçta Fransız ekibi Volley Mulhouse Alsace'ı 3-0 yenen VakıfBank, Jedinstvo Stara Pazova'yı da aynı skorla mağlup ederek gruptaki 2'nci galibiyetini elde etti.