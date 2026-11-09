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VakıfBank'ın milli liberosu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyatı başarılı geçti

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VakıfBank, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın dış menisküsündeki yırtılma ve ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiğini açıkladı. Ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan 27 yaşındaki liberonun rehabilitasyon süreci başladı.

VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Eylül Akarçeşme Yatgın'ın ameliyat edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dış menisküsünde yırtılma ve ön çapraz bağında kopma tespit edilen 27 yaşındaki liberonun 6 Kasım Cuma günü ameliyat edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, ameliyatı başarılı geçen ve bugün taburcu olan Eylül Akarçeşme Yatgın'ın rehabilitasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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