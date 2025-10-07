VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann: 'Her Zaman Zirveyi Hedefliyoruz'

VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, sarı-siyahlı takımın her zaman zirveyi hedeflediğini söyledi.

???????Schürmann, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki medya gününde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kadroyu bir planlama dahilinde oluşturduklarını dile getiren Schürmann, "Transferlere biz sezonun ortalarında başlıyor oluyoruz. Güzel bir planlamayla iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Bu kadro içerisinde tecrübeli ve genç oyuncularımız harmanlanmış bir şekilde. 17 oyuncumuzun 7'si altyapımızdan gelen oyuncular. Farklı takımlarda tecrübe kazanıp tekrar yuvaya döndüler. Bu bizim için büyük bir gurur. Spor okullarımız var ve farklı liglerde altyapı takımlarımız da aynı ablaları gibi mücadelelerine devam ediyorlar. Onlar için de tabii bu durum geleceğe yönelik bir umut." diye konuştu.

Bu sezon VakıfBank kadrosuna katılan deneyimli pasör çaprazı Tijana Boskovic'in transfer sürecini değerlendiren Schürmann, şunları kaydetti:

"Aslında transfer süreçlerimiz çok özel, biz bunları çok paylaşmayı tercih etmiyoruz. Boskovic, 10 sene Türkiye'de oynadı. Eczacıbaşı'nda kaptanlık yaptı. Dünyanın en değerli oyuncularından biri. Benim için bütün kızlarımız çok değerli ama performans anlamında tabii ki Boskovic biraz daha farklıydı. Bugüne kadar VakıfBank'a gelebilmesi için birkaç deneme, teklifler yapılmıştı ama o kulübünü bırakmamıştı. Belki de bu sene onun da bir değişiklik yapma ihtiyacı vardı. Süreci beraber yönettik ve bugün sarı formayla burada görüyorsunuz. Hiçbir transferi 1 numaraya koymak istemem. Çünkü bu bir takım oyunu ve bu takım oyununda takımın her parçası bizim için değerli. Şu anda mesela Aylin ve Selin var, 17-18 yaşında pırlanta gibi çocuklar. Onların da bu takımda olması benim için çok değerli."

Banu Can Schürmann, VakıfBank'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Dört Final oynadığını hatırlatarak, "VakıfBank'ın hedefi hep aynı, her zaman en yukarıda olmak. Geçen sene ligi şampiyon bitirdik ve Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört takım arasında tek Türk takımı olarak mücadele ettik. Orada da şanssız hastalıklarımız, sakatlıklarımız oldu. İstediğimiz performansı alamadık ama en azından Dörtlü Final oynadık. VakıfBank, bu seneye kadar hep finalde oynamış, kazanmış ya da kaybetmiş, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmiş, hedefi her zaman yüksek bir takımdır. Bu sene de öyle. Bankamız, yönetimimiz arkamızda. Güzel bir seyirci desteğimiz var. Kendi sahamızda oynuyoruz. Avantajlarımız çok yüksek. Her kupaya talibiz." şeklinde görüş belirtti.