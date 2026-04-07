Fenerbahçe Medicana-VakıfBank maçının ardından

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabının ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenen VakıfBank'ta oyunculardan Cansu Özbay, zorlu rakipleri karşısında net bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-siyahlı oyuncular Cansu Özbay ve Marina Markova, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda Fenerbahçe maçlarının zorlu geçtiğini belirten Cansu, "Bence bugün ilk setten son sete kadar sahada baskın bir VakıfBank vardı. Bunun için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kadar iyi oyunculara karşı oynamak ve 3-0 kazanabilmek hiçbir zaman kolay değil. Bence ikinci set kırılma anıydı. İnanılmaz bir mücadele vardı. Bu üçüncü sete daha rahat başlamamızı sağladı ama play-off'larda ilk maç bir şey ifade etmiyor. Kupayı alabilmemiz için kazanmamız gereken 2 maç daha var. Herkesi tebrik ediyorum. Bir sonraki maça tüm taraftarımızı bekliyorum. Eminim çok güzel bir maç olacak. Fenerbahçe bambaşka bir şekilde hazırlanıp gelecektir. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Zorlu maçlar bizi bekliyor, umarım kazanan taraf biz oluruz. " diye konuştu.

Deneyimli pasör, üçüncü sette yaşanan gerginlikten dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, "Ben kırmızı kart görünce sayı karşı tarafa gitti. Ben sayı aldıktan sonra dönüp sevinince, hakeme bakarak sevinmiş gibi oldum. O da bana kırmızı kart çıkarttı. Yapabileceğim bir şey yok, kendisine saygı duyuyorum. Önemli olan kazanmaktı." şeklinde görüş belirtti.

Markova: "Her şey planladığımız gibi gitti"

Sarı-siyahlı takımın smaçörü Marina Markova, Fenerbahçe Medicana karşısında her şeyin planladıkları gibi gittiğini dile getirdi.

Karşılaşmada olabildiğince hatasız oynadıklarını söyleyen Marina, şöyle konuştu:

"İşimizi iyi yaptık. Her şey planladığımız gibi gitti. Fenerbahçe çok iyi servis kullanan bir takım. Mümkün olduğunca hatasız oynadık, bu bizim için önemliydi. Hücumda da çok iyiydik. Bir sonraki maçı evimizde oynayacağımız için mutluyum. Kendi taraftarımızla daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Umarım bugünkü oyunumuzu orada da gösterebiliriz."

Marina, böyle önemli maçlarda gerginlik yaşanmasının normal olduğunu anlatarak, "Sanırım hakem yanlış bir karar verdi. Üçüncü set, finalin ilk maçı. Bu yüzden iki takımın da gergin anları oldu. Bu gerginlik de hakem tarafından iyi karşılanmadı." ifadelerini kullandı.