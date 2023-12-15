Üye Girişi
Haberler

VakıfBank, Dentil Praia Clube'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Abone Ol

VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek.

Dentil Praia Clube: 3-0

İSTANBUL, -

SALON: Dragon Sports Center

HAKEMLER:  Joo-Hee Kang, Sonja Simonovska

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça, İdil Naz, Karutasu, Busa)

DENTIL PRAIA CLUBE: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Naiane, Kasiely, Suelen, Gabriela, Priscila)

SETLER: 25-16, 25-14, 25-19

SÜRE: 80 dakika

VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'u 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen VakıfBank grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek. VakıfBank, yarı final karşılaşmasını 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30'da oynayacak.

VakıfBank-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

1 - VakıfBank - 6 puan

2 - Dentil Praia Clube - 3 puan

3 - Sport Center - 0 puan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Joo Hee Kang Ayça İdil Brezilya Dünya Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 15 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 Aralık'ta İzmir, İstanbul ve Ankara'da Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli'den Son Dakika Deprem Verileri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title