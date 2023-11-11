VakıfBank, Çukurova Belediyesi'ni mağlup ederek liderliğini sürdürdü
Spor Haberleri
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
SALON: ASKİ Atatürk
HAKEMLER: Fatih Yayla, Kadir Girente
ÇUKUROVA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Nur Sevil Gökbudak 7, Leyva 13, Büşra Güneş 1, Fabris 7, Dimitrova 8, Hazal Selin Uygur 1, Berin Yıldırım (L), Ceren Önal (L), Ezgi Bektaş 4, Burcu Yönder, Beren Yeşilırmak 1
VAKIFBANK: Van Aalen 3, Gabi 8, Bahar Akbay 6, Karutasu 10, Frantti 12, Zehra Güneş 8, Ayça Aykaç (L), Cansu Özbay, Thompson 4
SETLER: 19-25, 20-25, 21-25
SET SÜRELERİ: 24', 28', 23' (75 Dakika)
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.