Haberler ›› Spor ›› VakıfBank, Çukurova Belediyesi'ni mağlup ederek liderliğini sürdürdü

VakıfBank, Çukurova Belediyesi'ni mağlup ederek liderliğini sürdürdü

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü.