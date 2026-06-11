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VakıfBank Voleybol Takımı, Derya Cebecioğlu'na veda etti

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VakıfBank Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Derya Cebecioğlu ile vedalaştı. Kulüp, 25 yaşındaki oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ederek gelecek kariyerinde başarılar diledi.

VakıfBank Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Derya Cebecioğlu ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezonu takımıyla 3 kupa (CEV Şampiyonlar Ligi, Vodafone Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley) kazanarak noktalayan 25 yaşındaki voleybolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi.

2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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