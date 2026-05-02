VakıfBank, 10'uncu kez Şampiyonlar Ligi finalinde

SALON: Ülker Etkinlik ve Spor Salonu

HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Kenneth Aro (Finlandiya)

VAKIFBANK: Derya Cebecioğlu 3, Chiaka Ogbogu 8, Cansu Özbay 1, Marina Markova 31, Zehra Güneş 9, Tijana Boskovic 34, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Helena Cazaute 4, Katarina Dangubic 7

IMOCO CONEGLIANO: Gabi Guimaraes 20, Sarah Fahr 13, Isabelle Haak 19, Zhu Ting 17, Marina Lubian 6, Joanna Wolosz 3, de Gennaro (L), Merit Adigwe 1, Nika Daalderop 1

SETLER: 22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11

SET SÜRELERİ: 29', 25', 34', 31', 17'

VakıfBank, İstanbul'da düzenlenen Final-Four yarı finalinde karşılaştığı Imoco Conegliano'yu 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve tarihinde 10'uncu kez finale yükseldi. Sarı siyahlılar, yarın saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçında, Eczacıbaşı Dynavit – Savino Del Bene Scanddicci galibiyle karşılaşacak.

İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Final-Four'un yarı final maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşan VakıfBank, 2-0'dan dönerek rakibini 3-2 yendi ve finale yükselen taraf oldu. Sarı siyahlılarda; Tijana Boskovic 34, Marina Markova 31 sayıyla oynadı.

İlk set 25-22, ikinci set 25-18 ile Imoco'nun oldu. Üçüncü sette 22-17'den geriye dönen VakıfBank, Tijana Boskovic'in 13 sayı ürettiği seti 34 dakikada 29-27 ile hanesine yazdırarak durumu 2-1'e getirdi. VakıfBank, 6 oyuncusunun direkt skor katkısı verdiği dördüncü sete çok iyi başladı ve 12-5'te farkı 7 sayıya yükseltti. Setin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlılar, seti de 25-23 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı. Beşinci ve son seti 15-11 ile alan VakıfBank, maçtan 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

GİOVANNİ GUİDETTİ: OYUNCULARIM ASLA İNANMAYI BIRAKMADI

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, müsabakanın ardından şu ifadeleri kullandı: "Bugün için çok minnettarım. Oyuncularım asla inanmayı bırakmadı. Çok garip bir maçtı. Üçüncü sette tam maç bitecek derken takımımız canlandı ve maç çok farklı bir yere gitti. Imoco gibi çok güçlü bir takım karşısında tek bir ihtimal olur, biz de o ihtimali değerlendirdik ve başardık. Artık final maçına çıkacağız. Orada da elimizden geleni yapacağız."

ZEHRA GÜNEŞ: BU TAKIM EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, karşılaşmadan sonra şöyle konuştu: "Şu an ne hissedeceğimi bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki; bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Buradaki herkes en iyisini hak ediyor. Bugün çok büyük bir iş başardık. Herkesin emeklerine sağlık. Buradaki ilk hedefimize ulaştık ve finale yükseldik. Final maçında da elimizden gelenin fazlasını yaparak şampiyon olmak istiyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz."

VAKIFBANK, IMOCO'YU İKİNCİ YARI FİNALDE DE YENDİ

VakıfBank, rakibi Imoco Conegliano ile tarihinde ikinci kez CEV Şampiyonlar Ligi kez yarı finalde karşılaştı. Sarı siyahlılar, İtalyan ekibini 2017-2018'de oynanan yarı finalde de 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

VAKIFBANK BU SEZON İTALYAN EKİPLERİYLE OYNADIĞI 5'İNCİ MAÇI DA KAZANDI

VakıfBank Spor Kulübü, bu sezon İtalyan takımlarıyla çıktığı 5. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlılar, grup aşamasında Scandicci'yi iki maçta da mağlup ederken, çeyrek finalde de Vero Volley Milano önündeki iki müsabakayı da kazanmıştı.

NAMAĞLUP SERİ DEVAM EDİYOR

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon namağlup tek takım konumundaki VakıfBank, serisini sürdürdü. Sarı siyahlılar, bu sezon Avrupa'da oynadığı 9. maçı da kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı