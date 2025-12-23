Haberler

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla 5. golünü attı
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı iki golle toplamda 5. kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş, bu maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Fenerbahçe maçında attığı gollerle siyah-beyazlı forma altında 5. kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. dakika ve 90+1. dakikada Vaclav Cerny'den geldi. Cerny, bu gollerle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 5. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 13 mücadelede top koşturan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
