Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla 5. golünü attı

Beşiktaş'ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Fenerbahçe maçında attığı gollerle siyah-beyazlı forma altında 5. kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 33. dakika ve 90+1. dakikada Vaclav Cerny'den geldi. Cerny, bu gollerle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 5. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 13 mücadelede top koşturan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) filelerine attı. - İSTANBUL