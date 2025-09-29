Vaclav Cerny Beşiktaş'taki İlk Golünü Attı

Haberler

Beşiktaş, Kocaelispor'u 3-1 yenerken, Çekyalı futbolcu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Rafa Silva ve Jota Silva'nın da golleriyle Beşiktaş önemli bir galibiyet elde etti.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Çekyalı futbolcu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Kocaelispor ağlarına attı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 4. dakikada Rafa Silva, 10. dakikada Vaclav Cerny, 90+3. dakikada Jota Silva kaydetti.

Sezon başında Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kocaelispor'a karşı yaşadı.

27 yaşındaki futbolcunun, 2-1 kazanılan Başakşehir maçında da 1 asisti bulunuyor.

Başarılı oyuncu, Kartal'ın deplasmanda 3-0 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında da 61 dakika sahada kalmıştı. - İSTANBUL

