Uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen Muslera'dan herkesi şaşırtan talep: Denemek istiyorum

Trabzonspor maçında sakatlanan ve daha sonra stadı koltuk değnekleriyle terk eden Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Antalya kampında kendini denemek istiyor. 4-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen deneyimli eldivenin bu talebi şaşkınlık yaratırken, kampta yer alıp almamasına ilişkin son sözü sağlık heyeti söyleyecek.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın 4-8 hafta öncesinde sahalara dönmesi beklenmiyordu. Tedavi programını aksatmayan deneyimli eldiven sürpriz bir talepte bulundu.

DÖNÜŞ TARİHİNİ ERKENE ÇEKEBİLİR

Ayağında kanama ve kısmi çökme meydana gelen Uruguaylı eldiven önemli bir profesyonel olduğu için tedavisini hiç aksatmadı ve kendisine verilen programa harfiyen uydu. Bu da deneyimli kalecinin sahalara dönüşünü erken bir tarihe çekebilir.

ANTALYA KAMPINDA YER ALMAK İSTİYOR

36 yaşındaki eldivenin doktorların da izniyle kendisini Antalya Kampı'nda denemek istediği öğrenildi. Muslera'nın bu talebine rağmen sarı-kırmızılı kalecinin, Antalya kampında yer alıp almamasına sağlık heyeti karar verecek. Galatasaray, Muslera'nın hızla iyileşmesi üzerine kaleci transferini erteleme kararı aldı. Dönene kadar Okan Kocuk forma giyecek.