Utanç maçına damga vuran görüntü! Göztepe stadının son hali 'pes artık' dedirtti

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22. dakikasında olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara işaret fişeği atılmasının ardından Göztepe tribününde bir taraftar ağır şekilde yaralandı. Yaşanan olayların ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta tribünlerin kan gölüne döndüğü görüldü.

TFF 1. Lig'de Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir derbisi, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara havai fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde de bazı taraftarlar yaralandı. Çıkan olaylar sonrası oldukça konuşulan İzmir derbisi gündeme damga vurdu.

TRİBÜN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Utanç verici karşılaşmanın ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.Son olarak yaralanan taraftar Mehmet Çakır'ın koltuğu olduğu düşünülen bölgedeki kan gölünün fotoğrafı paylaşıldı. Söz konusu görüntüler "Pes artık, böyle futbol mu olur?" şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

İşte o fotoğraf: