Utah Jazz, Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz, milli pivot Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki milli basketbolcu, Utah Jazz forması giyen üçüncü Türk oyuncu olacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz, milli pivot Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı.
Utah Jazz'dan yapılan açıklamada kulüp politikaları gereği anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.NBA'deki ilk iki sezonunda Utah Jazz forması giyen 25 yaşındaki milli basketbolcu, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'nın ardından bu takımda oynayacak üçüncü Türk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor