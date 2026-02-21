Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off'unda Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-35 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayan Üsküdar, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-35 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 18-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren konuk takım, müsabakadan 36-35 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
