Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off'unda Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-35 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayan Üsküdar, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı ikinci haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 36-35 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Üsküdar Belediyespor, 18-17 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren konuk takım, müsabakadan 36-35 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk