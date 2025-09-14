Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 30-29 Yenerek Galip Geldi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-29 mağlup etti. İlk yarıyı 11-10 önde kapatan konuk ekip, ikinci devrede de üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor