Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 30-29 Yenerek Galip Geldi

Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 30-29 Yenerek Galip Geldi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-29 mağlup etti. İlk yarıyı 11-10 önde kapatan konuk ekip, ikinci devrede de üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Ortahisar Belediyespor'u 30-29 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Üsküdar Belediyespor'un 11-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, sahadan 30-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
