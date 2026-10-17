Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi

Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi. Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-13 önde bitiren Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıdaki üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi.
Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 18-13 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 36-26 kazandı.
Kaynak: AA