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Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi. Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-13 önde bitiren Üsküdar Belediyespor, ikinci yarıdaki üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi.

Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 18-13 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 36-26 kazandı.

Kaynak: AA
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