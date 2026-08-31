Uşakspor, şampiyon sağ bek Berkcan Aytaç'ı transfer etti

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona gün sayan Uşakspor transferde geçen yıl 12 Bingölspor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki sağ bek Berkcan Aytaç'ı kadrosuna kattı. Berkcan kariyerinde daha önce Tokatspor, Yomraspor, Karaköprü Belediyespor, Çorum FK ve Kırklarelispor formalarını da giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı