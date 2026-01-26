Haberler

Uşakspor'da seri sonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilerek 5 maçlık galibiyet serisini kaybetti. Bu mağlubiyet, Play-Off fırsatını kaçırmalarına neden oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilen Uşakspor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Rakibine her iki yarıda yediği gollerle boyun eğen kırmızı-siyahlıların, 4 haftalık gol yememe serisi de böylece bitti. Grupta 34 puanda kalan Uşakspor, aldığı mağlubiyetle Play-Off hattına girme şansını kaçırdı. Uşak temsilcisi ilk yarıda deplasmanda 2-0 dize getirdiği Ayvalık ekibine aynı skorla yenilmekten kurtulamadı. Kırmızı-siyahlılar, bu hafta deplasmanda kendisi gibi ilk 5 yarışı veren Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Basın toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

Basın toplantısına damga vuran an! Duyduğu sesle yerinden fırladı
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var

Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var! Teröristlere skandal talimat
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı