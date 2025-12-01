Uşakspor'un Düşüşü: Play-Off Potasından Uzaklaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 haftayı namağlup lider geçen Uşakspor ardından yaşadığı düşüşe engel olamayınca kendisini Play-Off potasının bile dışında buldu. Teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde sezon başında 4'te 4 yapan kırmızı-siyahlı ekip son haftalarda çöktü. İlk yenilgisini 7'nci haftada aldıktan sonra son 5 maçın 4'ünü kaybeden Uşak, Balıkesir deplasmanında kendini yaktı. Lige bahis soruşturması nedeniyle verilen iki haftalık ara sonrası formda Balıkesirspor'a da 3-1 yenilen Uşakspor, rakibinin kendisini geçmesine engel olamayarak 19 puanla Play-Off barajının dışında altıncı sıraya geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor