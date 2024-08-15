Uşakspor, Umut Akpınar'ı transfer etti
TFF 3'üncü Lig takımlarından Uşakspor, Anadolu Üniversitesi'nden Umut Akpınar'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandı.
TFF 3'üncü Lig'de transferde son dönemde atağa kalkan Uşakspor, Anadolu Üniversitesi'nden 34 yaşındaki forvet Umut Akpınar'ı renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlı ekip, kariyerinde Kemerspor, Kırıkhanspor, Yozgatspor, Gölcükspor, Serik Bld, Çubukspor, Bursa Yıldırımspor, Silifke Belediyespor gibi takımlarda da forma giyen Umut'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Umut takımla antrenmana da çıktı.
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