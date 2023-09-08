Uşakspor Transfer Döneminde 4 İmza Daha Attı

Uşakspor, transfer döneminde kadrosuna 4 yeni ismi dahil ettiğini duyurdu. Göztepe'den Ege Özkayımoğlu, Pazarspor'dan Ömer Faruk Çalışkan, Samsunspor altyapısından Mahmut Yiğit Türkmen ve Alperen Kahraman'ın sözleşmesi yenilendi.

UŞAK,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer döneminde kadrosuna kattığı isimleri topla olarak açıklayan Uşakspor, 4 ismin daha imzasını duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekip Göztepe'den ayrılan 22 yaşındaki golcü Ege Özkayımoğlu, Pazarspor'dan 23 yaşındaki orta saha Ömer Faruk Çalışkan, Samsunspor altyapısından 19 yaşındaki golcü Mahmut Yiğit Türkmen'in transferini açıklarken, 22 yaşındaki altyapı patentli forvet Alperen Kahraman da sözleşme yeniledi.