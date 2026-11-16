Uşakspor, Söke 1970'i 1-0 yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta evinde Söke 1970'i 1-0 mağlup eden Uşakspor, 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşadı.

Bu müsabaka öncesi son 7 haftada 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Söke engelini aşarak 3 maçlık yenilgi ve gol atamama serisini de bitirdi. Ligdeki ikinci galibiyetini alarak 10 puana ulaşan Uşakspor, 17'nci sıradan 14'üncü basamağa yükseldi. Uşak temsilcisi bu hafta düşme potasındaki Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı