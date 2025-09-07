Uşakspor Sezona Galibiyetle Başladı

Haberler

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, kendi sahasında Altay'ı 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Golleri Buğrahan Tuncay kaydetti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk hafta mücadelesinde Uşakspor kendi sahasında Altay'la karşı karşıya geldi. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı. Karşılaşmada Uşakspor'un gollerini 8 ve 26'ncı dakikalarda Buğrahan Tuncay kaydetti: 2-0. İkinci yarıda konuk ekip skoru değiştiremedi. Uşakspor'un geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisi stadyumda yer alamadı. Kırmızı-siyahlılar sezona 3 puanla başlarken, Altay ise sahadan puan alamayarak ayrıldı.

