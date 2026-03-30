Haberler

Uşakspor Play-Off Yarışında Havlu Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başında ilk haftalarda liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini Alanya 1221 FK'ya deplasmanda tek golle yenilerek alıp Play-Off yarışında büyük oranda havlu attı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başında ilk haftalarda liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini Alanya 1221 FK'ya deplasmanda tek golle yenilerek alıp Play-Off yarışında büyük oranda havlu attı. Bitime 3 hafta kala Uşakspor'un Play-Off potasındaki Balıkesirspor'la arasındaki 6 puanlık fark erimedi. Uşakspor, kalan haftalarda Eskişehir Anadolu ve düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK'yla oynayıp, maçlara çıkmayan Nazillispor'dan son maçta hükmen 3 puan alacak.

YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Uşak Belediyesi odaklı 27 Mart'ta rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Uşakspor'da başkanlığı yürüten kardeşi Mustafa Yalım ve kulübün geçen yılki başkanı olan belediyenin özel kalem müdürü Hasan Doğukan Kurnaz da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yöneticiler İstanbul'da adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden bomba transfer! Osayi-Samuel geri dönüyor

ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Saldırgan eşek, 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı

Bu kez köpek değil! Kardeşi olmasa 5 yaşındaki çocuğu parçalayacaktı
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi

26 ili kapsıyor: Liderleri kara kara düşündürecek anket sonucu
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

