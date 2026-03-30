Uşakspor Play-Off Yarışında Havlu Attı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon başında ilk haftalarda liderliğe kadar yükselen Uşakspor, son 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini Alanya 1221 FK'ya deplasmanda tek golle yenilerek alıp Play-Off yarışında büyük oranda havlu attı. Bitime 3 hafta kala Uşakspor'un Play-Off potasındaki Balıkesirspor'la arasındaki 6 puanlık fark erimedi. Uşakspor, kalan haftalarda Eskişehir Anadolu ve düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK'yla oynayıp, maçlara çıkmayan Nazillispor'dan son maçta hükmen 3 puan alacak.

YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Uşak Belediyesi odaklı 27 Mart'ta rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla başlatılan soruşturmada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yanı sıra Uşakspor'da başkanlığı yürüten kardeşi Mustafa Yalım ve kulübün geçen yılki başkanı olan belediyenin özel kalem müdürü Hasan Doğukan Kurnaz da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yöneticiler İstanbul'da adliyeye sevk edilmişti.

