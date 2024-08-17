Uşakspor, Erol Zöngür'ün transferini resmen duyurdu
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor, 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ün transferini resmen duyurdu. Takım, Afyon kampında oynadığı son hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'la berabere kaldı.
TFF 3'üncü Lig temsilcisi Uşakspor, transferde geçen hafta anlaşma sağlayıp takımla antrenmanlara çıkardığı 23 yaşındaki stoper Erol Zöngür'ün imzasını resmen duyurdu. Kocaelispor altyapısında futbola başlayıp Aksaray FK'da profesyonel olan Erol'la 1 sezonluğuna anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Öte yandan Afyon kampını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, son hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.