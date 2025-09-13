Haberler

Uşakspor Deplasmanda Afyonspor ile Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Uşakspor, ilk maçında Altay'ı mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yarın Afyonspor ile oynayacakları maçta, taraftarlar yüksek risk nedeniyle stada alınmayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta ilk maçında evinde Altay'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Uşakspor yarın deplasmanda Afyonspor'la kozlarını paylaşacak. Zafer Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hatice Aydın yönetecek. Maçın yüksek riskli kategoride değerlendirilmesi nedeniyle Uşak taraftarı stada alınmayacak. Uşak temsilcisi ilk hafta deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 kaybeden Afyonspor'u yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Sezona evinde Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Söke 1970 SK ise deplasmanda 16.00'da kendisi gibi 1 puanı bulunan Alanya 1221 FSK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.