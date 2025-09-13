Uşakspor Deplasmanda Afyonspor ile Karşılaşacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta ilk maçında evinde Altay'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Uşakspor yarın deplasmanda Afyonspor'la kozlarını paylaşacak. Zafer Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hatice Aydın yönetecek. Maçın yüksek riskli kategoride değerlendirilmesi nedeniyle Uşak taraftarı stada alınmayacak. Uşak temsilcisi ilk hafta deplasmanda Karşıyaka'ya 2-1 kaybeden Afyonspor'u yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Sezona evinde Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalarak başlayan Söke 1970 SK ise deplasmanda 16.00'da kendisi gibi 1 puanı bulunan Alanya 1221 FSK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor