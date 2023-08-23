Uşakspor, defans hattını güçlendirmek için üç takviye yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşakspor, Pazar günü evinde Düzcespor'u konuk edecek. Kulüp, defans hattını güçlendirmek için Onur, Ahmet ve Gökmen'i transfer etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Pazar günü evinde Düzcespor'u ağırlayacak olan Uşakspor, defanasa yaptığı üç takviye ile takımı güçlendirmeye çalışıyor.

Uşakspor Kulübünden yapılan açıklamada; "Profesyonel liglerde yaklaşık 200 maça çıkan Onur; Konyaspor, Karşıyaka, Sancaktepe, Turgutluspor ve Gaziosmanpaşa'nın formalarını terletti. Sol bek ve sol stoper mevkilerinde oynayan Onur'a yeni sezonda başarılar diliyoruz. Futbol kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ahmet, ardından Başakşehir, Giresunspor ve Niğde Anadolu FK formalarını da terletti. 1,93 boyundaki sağ ayaklı stoperimiz Ahmet'e Uşakspor formasıyla yeni sezonda başarılar dileriz. Süper Lig tecrübesi ile Akhisar'da uzun yıllar başarıyla forma giyen sağ bek oyuncumuz Gökmen'e yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - UŞAK