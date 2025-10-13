Uşakspor, Bornova 1877'yi Yenerek Zirvedeki Yerini Korudu

UŞAK,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6'ncı haftada evinde Bornova 1877'yi 1-0 geriden geldiği maçta 2-1 yenen lider Uşakspor, zirvedeki yerini korumayı başardı. Ligde 2'nci haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan kırmızı-siyahlılar, seyircisi önünde Altay ve Denizli İdmanyurdu'nu yendikten sonra Bornova ekibini de dize getirerek 3'te 3 yaptı. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşak temsilcisi tek puan kaybını önceki hafta Eskişehirspor deplasmanında yaşadı. Kendisi gibi 16 puan toplayan zirve ortağı Karşıyaka'yı averajla geride bırakan Uşakspor, bu hafta Play-Off hattındaki rakiplerinden Söke 1970'e konuk olacak.