Haberler

Uşakspor, Bornova 1877'yi Yenerek Zirvedeki Yerini Korudu

Uşakspor, Bornova 1877'yi Yenerek Zirvedeki Yerini Korudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşakspor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6'ncı haftada evinde oynadığı maçta Bornova 1877'yi 2-1 yenerek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Takım, 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik ile başarılı bir performans sergiliyor.

UŞAK,

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6'ncı haftada evinde Bornova 1877'yi 1-0 geriden geldiği maçta 2-1 yenen lider Uşakspor, zirvedeki yerini korumayı başardı. Ligde 2'nci haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan kırmızı-siyahlılar, seyircisi önünde Altay ve Denizli İdmanyurdu'nu yendikten sonra Bornova ekibini de dize getirerek 3'te 3 yaptı. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşak temsilcisi tek puan kaybını önceki hafta Eskişehirspor deplasmanında yaşadı. Kendisi gibi 16 puan toplayan zirve ortağı Karşıyaka'yı averajla geride bırakan Uşakspor, bu hafta Play-Off hattındaki rakiplerinden Söke 1970'e konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gözler Mısır'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi

Erdoğan'ın katılacağı zirveye Netanyahu da davet edildi
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı! Zabıta say say bitiremedi

Kime para verdiğimize bakın! Dilencinin üzerinden çil çil altın çıktı
Gizli kameradan sonra yeni skandal! 4 akademisyene ihraç talebi

Gizli kameradan sonra üniversitede yeni skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.