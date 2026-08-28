Uşakspor, Çağan Kayra Erciyas'ı Transfer Etti

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta transfer harekatını sürdüren Uşakspor, son olarak Karadeniz Ereğli Belediyespor'da oynayan 23 yaşındaki savunmacı Çağan Kayra Erciyas'ı renklerine bağladı. Alanyaspor altyapısında yetişip Fethiyespor'da da oynayan Çağan Kayra kariyerinde daha önce U19 Milli Takımı'nda da görev yaptı. Sezon hazırlıklarını sürdüren Uşakspor yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında oynanan 3'üncü Geleneksel Zafer Kupası'nda Kütahyaspor'la karşılaşacak. Kütahya Dumlupınar Stadyumu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı