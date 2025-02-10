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Uşaklı Sporcu Melis Türk, Taekwondo Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Uşaklı Sporcu Melis Türk, Taekwondo Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Uşaklı sporcu Melis Türk ve antrenörü Cemil Türk'ü tebrik etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında dereceye giren Uşaklı sporcu ve antrenörü için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Türkiye Taekwondo Federasyonunca Antalya'da düzenlenen 12.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında dereceye giren Uşaklı sporcu Melis Türk ve antrenörü Cemil Türk için tebrik mesajı yayımladı.

Vali Aktaş yayımlamış olduğu mesajda; " Türkiye Taekwondo Federasyonunca Antalya'da düzenlenen 12.Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonasında Milli Takımımız adına ülkemizi temsil eden ve K44 +65 kg'da ikinci olarak gümüş madalya kazanan İlimiz sporcusu Melis Türk ve antrenörü Cemil Türk'ü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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