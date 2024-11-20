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Uşak Valisi Naci Aktaş, Bowling Gençler İl Birinciliği Ödül Törenine Katıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Bowling Gençler İl Birinciliği Ödül Törenine Katıldı
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Uşak Valisi Naci Aktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Bowling Gençler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi. Vali, katılan okulları tebrik ederek başarılı sporculara ödüllerini takdim etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Okul Sporları Bowling Gençler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Bowling Gençler İl birinciliği müsabakaları ödül törenine katıldı. Vali Naci Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yarışmalara katılan okullar ve öğrencileri tebrik etti. Vali Aktaş, yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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