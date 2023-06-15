Uşak'ta Minikler Türkiye Judo Şampiyonu Oldu

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Müsabakaları'nda Ali İmran Ekici, minikler Türkiye judo şampiyonu oldu. Diyarbakır İl Temsilcisi ve Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek gençlere verilen önemin altını çizdi.

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Müsabakaları'nda Ali İmran Ekici, minikler Türkiye judo şampiyonu oldu.

Diyarbakır İl Temsilcisi ve Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül, yaptığı açıklamada, Ali İmran Ekici'nin çalışmalarının sonucu hak ettiği başarıyı elde ettiğini söyledi.

Sporcusunun ileride daha iyi işlere imza atacağını ifade den Gökcül, "Öncellikle Ali İmran Ekici kardeşimi ve antrenörü Cihan Özkaya'yı Uşak'ta elde ettikleri başarıdan dolayı kutluyorum. Türkiye birincisi olmak çok önemli bir derecedir. Gençlere verdiğimiz önemin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız bütün gençlerimizi en iyi şekilde eğitmek ve Türkiye'nin en iyi sporcuları arasına koymaktır."diye konuştu.