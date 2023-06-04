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Uşak'ta Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor

Uşak'ta Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutluyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray'ın 37. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Uşak'ta 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplanan taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. Taraftarlar burada davul ve zurna eşliğinde marş ve şarkılar söyledi.

Öte yandan, bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Uşak Spor Haberler

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