Galatasaray'ın Şampiyonluğu Uşak'ta Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Uşak'ta Kutlandı
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SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'taki taraftarlar tarafından coşkuyla kutladı.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Uşak'taki taraftarlar tarafından coşkuyla kutladı.

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek 25'inci şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte Uşak'ta sarı-kırmızılı taraftarlar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla birlikte meşaleler yakan taraftarlar, marşlar söyledi. Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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