Urfa Aslanı Gazi Koşusu'nu Kazandı

İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 97. Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan kazandı. Bu yılki koşuda birincilik ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi.

İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 97. Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan kazandı.

Geleneksel Gazi Koşusu'nun bu sene 97'ncisi koşuldu. Bu yılki koşuda birincilik ödülü 5 milyon TL olarak belirlendi. Koşunun ikincisine 2 milyon TL, üçüncüsüne 1 milyon TL, dördüncüsüne 500 bin TL ve beşincisine ise 250 bin TL ödül verileceği açıklandı.

Veliefendi Hipodromu'nda bugün saat 17: 15'te başlayan ve 2 bin 400 metrelik çim pistte 22 atın yarıştığı koşunun birincisi, Selim Kaya'nın sahibi olduğu ve jokeyliğini Mehmet Kaya'nın yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan oldu.