Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bükrenaz Sert gümüş madalya kazandı

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Bükrenaz Sert, finalde Birleşik Amerikalı rakibi Amit Elor'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti.

Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Bükrenaz Sert, gümüş madalya kazandı.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilogramda mücadele eden Bükrenaz Sert, finalde Birleşik Amerikalı rakibi Amit Elor'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 72 kilogramda madalya kazanan sporculara madalyalarını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Erdem Ozan takdim etti. - İSTANBUL