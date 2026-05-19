Fenerbahçe ArsaVev, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 Mağlup Etti

FENERBAHÇE ArsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında sahasında ağırladığı Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe ArsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında sahasında Ünye Kadın Spor Kulübü'nü konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan mücadelede hakem Özge Tirak düdük çaldı. Özge Tirak'ın yardımcılıklarını ise Gamze Çivi ve Vasfiye Elçi üstlendi. Mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. 28'inci dakikada Fenerbahçe, Busem Şeker'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, 32'nci dakikada Maria Alves'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 56'ncı dakikada İpek Kaya'nın fileleri havalandırmasıyla farkı 3 yaptı: 3-0. 70'inci dakikada Andrea Staskova takımının 4'üncü golünü kaydetti.

76'ncı dakikada Ünye Kadın Spor Kulübü'nde Agnesa Gashi kırmızı kart gördü. 77'nci dakikada Yağmur Uraz, kullandığı penaltıyı gole çeviremezken, 81'inci dakikada skoru 5-0'a getirdi. 88'inci dakikada Andrea Staskova, penaltıdan farkı 6 yaptı: 6-0. Cansu Gürel, 90'ıncı dakikada Fenerbahçe'nin 7'nci golünü kaydetti: 7-0. 90+4'üncü dakikada Busem Şeker, skoru 8-0'a getirdi. Fenerbahçe mücadeleden 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ, FENERBAHÇE'Yİ ALKIŞLADI

Şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe ArsaVev oyuncuları sahaya çıkarken Ünye Kadın Spor Kulübü oyuncuları tarafından alkışlandı. Öte yandan sarı-lacivertli oyuncular sahaya "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun' pankartıyla çıktı.

