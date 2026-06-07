Haberler

Ordu'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi

Ordu'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları, 7 kategoride 52 atın katılımıyla gerçekleşti. Dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlar, Günpınar Mahallesi'ndeki binicilik tesislerinde 7 farklı kategoride yapıldı.

Yarışlarda yer alan 52 atın kıyasıya mücadelesinin ardından dereceye giren sporculara, protokol üyeleri tarafından kupa ve ödülleri verildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, ilçede atlı spor yarışlarının 20 yıldan bu yana kesintisiz devam ettiğini söyledi.

İlçede hem ata sporunu yaşatmak hem de gelecek nesillere bu sporu sevdirmek adına yarışlar düzenlediklerini ifade eden Tavlı, bugünkü yarışlara yoğun katılım olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ise geleneği yaşatmak adına sezonun açılışını Ünye'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde kadim bir değeri ve kültürü yeni nesillere aktarmak için uğraştıklarını ifade eden Kazancı, "Sezonun açılışını Ünye'de yaptık. Yıl içerisinde farklı illerde 12 yarış daha olacak." dedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek

''Tarafını resmen belli etti!''
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Dünya Kupası’na böyle gittiler!
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim

Suskunluğunu bozup isyan etti: Ben bundan şikayetçiyim
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a ''Büyük başkan'' tezahüratı

Oy vermeye gelen Ali Koç'a yapılan tezahürat çok konuşulacak cinsten
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı