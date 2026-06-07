Ordu'da Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlar, Günpınar Mahallesi'ndeki binicilik tesislerinde 7 farklı kategoride yapıldı.

Yarışlarda yer alan 52 atın kıyasıya mücadelesinin ardından dereceye giren sporculara, protokol üyeleri tarafından kupa ve ödülleri verildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, ilçede atlı spor yarışlarının 20 yıldan bu yana kesintisiz devam ettiğini söyledi.

İlçede hem ata sporunu yaşatmak hem de gelecek nesillere bu sporu sevdirmek adına yarışlar düzenlediklerini ifade eden Tavlı, bugünkü yarışlara yoğun katılım olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ise geleneği yaşatmak adına sezonun açılışını Ünye'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde kadim bir değeri ve kültürü yeni nesillere aktarmak için uğraştıklarını ifade eden Kazancı, "Sezonun açılışını Ünye'de yaptık. Yıl içerisinde farklı illerde 12 yarış daha olacak." dedi.