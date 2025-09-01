Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin

Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun "Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim" şeklindeki açıklaması, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'nun tepkisini çekti. Toroğlu, "Boşuna iki kere dayak yemedi! Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan" dedi. Ahmet Çakar ise, "2024 şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin anasına küfür ediyorsun! Bu dediklerimde en ufak bir yalan varsa sen adam değilsin!" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldim" sözleri büyük tartışma yarattı. Benfica'dan ayrılan futbolcunun açıklamalarına en sert tepkiler ünlü yorumculardan geldi.

"TÜRKİYE'NİN EN ŞEREFLİ KULUBÜNE GELDİM"

Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulubüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk armağan edebilmek için geldim." ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: BOŞUNA İKİ TANE TOPÇUDAN DAYAK YEMEDİ

Milli futbolcunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken, en sert tepki ise ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu'ndan geldi. Erman Toroğlu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada, "En şerefli kulübe geldim diyorsun, diğer takımlar şerefsiz mi? Ağzından çıkanları kulağın duyacak. Sen Galatasaray'da 4 sene oynadın. Niye oynadın o zaman 4 sene. Bu Galatasaray seni aldı bir yere getirdi. Her kulübün şerefi vardır! Bu Kerem Aktürkoğlu boşuna iki tane topçudan dayak yemedi!" dedi.

"YEDİĞİN TABAĞA TÜKÜRÜYORSUN! UTAN"

Zayıflar bunlar, yediğin tabağa tükürüyorsun! Yapmayın ya... Zayıflar bunlar. Buı sorunlu bir adam. Fener'e de sorun olacak hep beraber göreceğiz. Sen bu sözleri söylüyorsan, adam değilsin. Sen en şerefliye gittin diğerleri şerefsiz mi yani? Birisi de sana 'Sen de mi şerefsizsin' derse ne yaparsın Kerem? Bunu düşün. Bunları düşünemezsen çok yakın zamanda çok şeyini kaybedersin.

"MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALMAM"

Açıklamalarına devam eden Toroğlu, "Ben TFF'nin yerinde olsam şu anda milli takımı korumak için Kerem'i kadroya almam. Kerem kim? Ben Galatasaraylı topçu olsam 'Ne diyorsun sen?' diye hesap sorarım. Yoksa hesap sormazlarsa zaten seyirciler futbolculardan hesap sorar. Esas tehlike burada. Ya özür dileyeceksin, tükürdüğünü yalayacaksın ya da dışarıda kalacaksın arkadaş. Eğer milli takım formasını giyersen ben karşı gelirim ilk. Ben Ankaragücü'nde oynadım yıllarca o şerefsiz kulüp mü? Allah'ın uyanığı! Nereden geldin sen? Bu çocuk normal değil." şeklinde konuştu.

AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE'NİN ANASINA KÜFÜR EDİYORSUN

Kerem'e tepki gösteren Ahmet Çakar ise canlı yayında "Kerem sen o kadar terbiyesizsin ki, Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim diyorsun ama çok değil bir sene önce 2024 şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'nin anasına küfür ediyorsun! Bu dediklerimde en ufak bir yalan varsa sen adam değilsin!. Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim dersen sen adam değilsin! Şu lafı dedikten sonra bu lafı adama yedirirler" dedi.

