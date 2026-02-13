Haberler

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti
Güncelleme:
Serdar Ali Çelikler, N'Golo Kante'yi mütevazı kişiliği nedeniyle Neşet Ertaş'a benzeterek "Dünya futbolunun Neşet Ertaş'ı" yorumunda bulundu.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kanté ile Türk halk müziğinin usta ismi Neşet Ertaş arasında dikkat çekici bir benzetme yaptı.

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

"KANTE'NİN SEVİLME SEBEBİ MAHCUP DELİKANLI OLMASI"

Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında ilk kez Fenerbahçe forması giyen ve 62 dakika sahada kalan Kanté hakkında konuşan Çelikler, Fransız yıldızın karakterine vurgu yaptı.

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

Çelikler, "Kanté'nin sevilme sebebi mahcup delikanlı olması. Günümüzün kibir ve ihtiras dolu dünyasında herkes egoluyken o ' Dünya Kupası'na dokunabilir miyim?' diye soruyor, izin alıyor. Dünya Kupası'nı kazanmış takımın oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu Süper Lig devinin yıldızını Neşet Ertaş'a benzetti

"BİR NEVİ DÜNYA FUTBOLUNUN NEŞET ERTAŞ'I"

Program sırasında yapılan değerlendirmede Çelikler, "Bir nevi Neşet Ertaş… Dünya futbolunun Neşet Ertaş'ı diyebiliriz hakikaten" sözleriyle benzetmesini sürdürdü.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Neşet Ertaş, Türkmen/Abdal müzik geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan usta sanatçı, 25 Eylül 2012'de İzmir'de hayatını kaybetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
