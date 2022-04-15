Ünlü yorumcu bombayı patlattı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla bizzat görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü yorumcu bombayı patlattı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla bizzat görüştü

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, transfer listesinin başında Anderson Talisca var. Yağız Sabuncuoğlu, Ali Koç'un görüşmeyi bizzat kendisinin yaptığını duyurdu.

Sarı-Lacivertli taraftarların rüyasını süsleyen Anderson Talisca'da heyecan veren gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr'la problem yaşayan 28 yaşındaki Brezilyalı on numara için Beşiktaş konuşuluyordu ancak Fenerbahçe bir adım öne geçmiş durumda.

Ünlü yorumcu bombayı patlattı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla bizzat görüştü

"BİZZAT GÖRÜŞÜYOR"

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Vole'deki programda, "Transfer listesinin en başında Anderson Talisca var. Başkan Ali Koç bizzat görüştü. Kim Min-Jae'yi de tutmak istiyorlar" dedi.

FORMUNU KAYBETMEDİ

Talisca bu sezon Suudi ekibinde 23 maçta 14 gol atıp 2 asist üretti. Brezilyalı futbolcu Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.

Ünlü yorumcu bombayı patlattı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla bizzat görüştü

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Serdar Ali Çelikler, Anderson Talisca, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title