Mourinho'nun maç sonu açıklamaları ünlü yorumcuyu çıldırttı: Hadi lan oradan

Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a sahasında mağlup olurken, şampiyonluk şansını adeta mucizelere bıraktı. Bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'la puan farkının 8 olması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar büyük üzüntü yaşarken Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı açıklamalar gündeme oldu.

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Derbinin ardınan bir açıklama yapan teknik direktör Jose Mourinho ise yine bir cümlesiyle bambaşka bir tartışmanın başrolü olmayı başardı. Jose Mourinho, "Bugün maçı kazanmak isteyen, fırsat yaratmak isteyen tek takım vardı. Bugün kaybetmeyi hak etmedik.' açıklaması yaptı. VAR kararlarına değinen Mourinho, 'VAR kararları, hakem kararları, En Nesyri'nin verilmeyen penaltısı... Bunları konuşmaktan çok yoruldum. Benim bir gücüm yok, hiçbir şey değişmiyor ama durum bu, gerçek bu." dedi.

Portekizli teknik adam, konuşmasının sonunda ise "Şampiyonluğu kimin kazanacağı, lig başlamadan belli olmuştu. Kimin kazanacağı sezon başından belliydi' ifadelerini kullandı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ, STÜDYODAN AYRILDI

Katıldığı canlı yayında Mourinho'nun açıklamalarını duyan spor yorumcusu Emre Bol, öfkeden adeta deliye döndü. Portekizli teknik hocaya "Hadi lan oradan, terbiyesiz! Ligin sonu belliymiş, bu maçta hakemlik ne var, Galatasaray maçında hakemlik ne var? Bir tane büyük maç kazanamadın! Hala konuşuyor ya!" diye bağıran Bol, dayanamayıp kısa süreli stüdyodan ayrıldı.