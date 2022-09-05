Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı küplere bindirecek olay! Takımı hakkında soruşturma başlatılıyor

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de satın aldığı Hull City kulübü hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Sheffield United maçında trübündeki ırkçı ve taciz içeren tezahüratlar nedeniyle takım hakkında soruşturma başlatılacak.

Türkiye'de başarılı yapımlarıyla öne çıkan ve futbola olan ilgisiyle bilinen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı son olarak İngiltere'de Hull City takımı satın alarak büyük bir etki yarattı. Lige iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen takımın son maçında yaşananlar ise hayli dikkat çekti.

TEZAHÜRATLAR GÜNDEM OLDU

Hull City, Sheffield United'ı ağırladığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın skorunun yanında tribünlerden edilen tezahüratlar İngiltere'de gündem oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR

Sheffield United'ın genç oyuncusu Kyron Gordon, maçın sonlarında doğru ısınırken tribünlerden gelen tezahüratların ardından yedek kulübesinin yolunu tuttu. Isınmayı reddedip yedek kulübesine oturan Kyron Gordon'ı takım arkadaşları teselli etti. Irkçı tezahüratlar olduğu iddia edilen olayla ilgili İngiltere Federasyonu soruşturma başlatacağı belirtildi. Hull City yönetimi de olayı araştırdıklarını duyurdu.